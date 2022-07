Last minute programmawijziging: Rex Rebel komt niet naar Concert at Sea

De Belgische band, aangevoerd door Sam Bettens, schrijft op Instagram: ‘En toen gebeurde dit… het is met on-ge-loof-lijk veel pijn in het hart dat we moeten meedelen dat Rex Rebel niet zal kunnen spelen op Concert at Sea dit jaar. We keken er zó hard naar uit om terug op het podium te staan voor jullie allen, maar ziekte beslist er uiteindelijk anders over. Het is spijtig genoeg echt onmogelijk om onze show te laten doorgaan…’