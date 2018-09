Landelijke Open Monumentendag komt naar Schouwen-Duiveland

Dat heeft de organisatie, Stichting Nederland Monumentenland, donderdag bekendgemaakt tijdens de opening van Open Monumentendag 2018 in Den Haag. De opening gebeurt elk jaar op de donderdag voorafgaand, telkens in een andere gastplaats.

Wethouder Jacqueline van Burg is in haar nopjes met de keuze om dat feest volgend jaar op Schouwen-Duiveland te vieren. ,,Dit is een fantastische kans om het prachtige erfgoed van Schouwen-Duiveland landelijk breed onder de aandacht te brengen."

Top 10

Met ruim 1200 rijks- en gemeentelijke monumenten is Schouwen-Duiveland een vaste deelnemer aan Open Monumentendag, met elk jaar weer een stijgend aantal bezoekers. In 2017 behaalde Schouwen-Duiveland met 15.000 bezoekers de landelijke top 10 van meest bezochte monumentengemeenten.

Open Monumentendag vindt elk jaar plaats op de tweede zaterdag van september. Tijdens deze dag worden monumenten opengesteld voor het publiek. De editie van volgend jaar is alweer de drieëndertigste, sinds de start in 1987.

Ria Geluk

De keuze voor Schouwen-Duiveland als locatie voor de landelijke opening is mede dankzij de inzet van haar eigen eilandelijke 'monument', Ria Geluk, in de rol van voorzitter van het Erfgoed Platform Schouwen-Duiveland. ,,Ik was een paar jaar geleden op zo'n opening en ik zag al die bekende mensen, waaronder Pieter van Vollenhoven, en ik zag alle aandacht die dat kreeg en ik dacht: dat moeten wij ook hebben. En dat is gelukt."