Lammetjes dartelen door Ouwerkerkse woonkamer: ‘het zijn net baby's’

VIDEOOUWERKERK - Bij de familie Van Oeveren in Ouwerkerk is het met recht een beestenboel te noemen. Er lopen een hond en een paar katten rond, maar er dartelen dezer dagen ook wat minder voor de hand liggende dieren door de huiskamer: lammetjes.

Dat is redelijk uniek, maar niet voor de familie Van Oeveren. ,,We doen dit al zo'n twaalf jaar, dus voor ons is het normaal”, vertelt Rina van Oeveren. Het gezin houdt als hobby zo'n dertig schapen, maar dit jaar zijn er uitzonderlijk veel drie- en vierlingen. Dat betekent dat het moederschaap niet alle lammetjes te drinken kan geven. ,,Als je niks doet gaan ze dood", zegt Rina. En dus staan er een paar benches in de woonkamer, en krijgen de lammetjes lekker een kruikje en regelmatig een flesje. ,,Ja, het zijn net baby’s, ze vinden het heerlijk!”

De familie Van Oeveren vindt het leuk om de lammetjes in huis te hebben, maar doet het toch vooral om ze in leven te houden. ,,We hebben er nu vijf in huis, dat is wel heel veel", lacht Rina. ,,Ik was op een gegeven moment wel bang als er weer een schaap ging lammeren. Maar ja, we houden veel van dieren, anders doe je dit ook niet.”

Binnenkort wordt het wel weer wat rustiger in huis, want de oudste drie lammetjes kunnen zo zachtjes aan wel naar de stal. ,,De buitentemperatuur moet goed zijn, anders krijgen ze longontsteking. Dus we laten ze dan steeds even een poosje wennen en daarna gaan ze weer naar binnen. Sommige lammetjes vinden het meteen prima in de stal, maar ik heb er ook ook weleens gehad die liepen te gillen en het maar niks vonden", zegt Rina.

,,Een hoop mensen vinden het vies, en natuurlijk, je hebt er een hoop rommel van, want ze lopen rond en ze plassen ook gewoon, maar dan ruimen we het gewoon weer op. Het hoort er bij.”

Volledig scherm Rina van Oeveren geeft de lammetjes de fles. Hond Timmy (een Zwitserse herder) is net zo zorgzaam. © Marieke Mandemaker