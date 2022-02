Lachgas klinkt leuk, maar is zeker niet zonder risico; ‘Gebruik, ook onder jonge kinderen, neemt toe’

De 18-jarige jongeman reist als ervaringsdeskundige mee in de oude, gele schoolbus van Emergis. Prevetentieteam 1Nul1 bivakkeert twee dagen op de parkeerplaats bij het gemeentehuis in Zierikzee, om medewerkers van de afdeling sociale zaken, handhavers én politiemensen bij te praten over gebruik, effecten en gevolgen van lachgas. De inloop is het begin van de Zeeuwse campagne over het onder jongeren populaire roesmiddel. In maart doet de bus het Pieter Zeeman Lyceum aan.