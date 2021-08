Lach eens wat vaker naar een toerist: ‘Blij dat je er bent’ laat in 30 seconden zien hoe het ook kan

Auto in sloot Noordwelle, inzitten­den spoorloos

17 augustus NOORDWELLE - De hulpdiensten hebben afgelopen nacht bij de Recreatieverdeelweg (N652) bij Noordwelle gezocht naar de inzittenden van een auto die in een sloot was aangetroffen. Er is ter plaatse niemand aangetroffen. Later werd wel een inzittende achterhaald.