Laatste serie van 22 palen markeert gaten in de dijken op Schouwen-Duiveland

In totaal 96 stroomgaten die de stormvloed 70 jaar geleden sloeg in de zeeweringen - van Texel tot Terneuzen en van Burgsluis tot Hank in de Biesbosch - worden zo blijvend in herinnering geroepen. Een project van Koos Hage, die als 5-jarige jongetje in Stavenisse de Ramp meemaakte, in samenwerking met het Watersnoodmuseum. Bedoeld om ‘het onzichtbare weer zichtbaar te maken’. Zijn missie begon ruim 6 jaar geleden, met een zuil op de plek bij Ouwerkerk waar het allerlaatste dijkgat werd gesloten, en nadert zijn afronding.