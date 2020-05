Laatste en ongewoon eenzame dodenherdenking voor burgemeester Rabelink: ‘niets in het leven is vanzelfsprekend’

Rabelink ging in zijn toespraak in op de huidige ‘moeilijke en onzekere tijd’ door het coronavirus. ,,Een tijd waarin het gemis van dierbaren nóg groter is.” De 4 mei-herdenking is voor velen niet alleen een dag van bezinning, maar ook een moment van verbondenheid, aldus de burgemeester. ,,Misschien nu wel meer dan ooit. Het is een dag waarop verdriet en dankbaarheid hand in hand gaan. Laten we, vanuit dankbaarheid en verbondenheid, begrip voor elkaar en anderen hebben. Houd rekening met elkaar, ook al is dat soms lastig. Vrijheid is ten slotte van ons allemaal.”