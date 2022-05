‘Laat jeugd in elk geval kennis maken met muziek’

open podium | met videoOUWERKERK - Volgens Anthon de Bruijn (86) uit Ouwerkerk is er geen garantie, want ‘het zit erin of niet’ is zijn ervaring, maar zo luidt zijn pleidooi: ‘Laat de jeugd in elk geval kennis maken met muziek, want muziek verandert je brein.’