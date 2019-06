Kunstdorp Ellemeet kroont zichzelf met poëzieroute

De poëzieroute bevat 14 gedichten van elk 14 regels. Iedere laatste regel is verwerkt in het (15e) meestersonnet. Deze sonnettenkrans is afgedrukt op doorzichtige platen in een houten frame. ,,Je leest over het Zeeuwse landschap en tegelijkertijd zie je ook dat landschap”, verklaart Jongenelen de vormgeving. Hij schreef de reeks vorig jaar met Maartens in het kader van de Zeeuwse poëzieweek. Het werk is tevens gebundeld onder de titel ‘De hemel strooit zijn sterren aan de kant'.