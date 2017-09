Kritiek op stoppen zoektocht naar Aziatische hoornaar

Volgens de stichting heeft de NVWA gefaald en daarmee is de kans groot dat volgend jaar op meerdere plekken in Nederland deze ongewenste exoot zal opduiken. De Aziatische Hoornaar werd kortgeleden ontdekt in Dreischor waarna alarm werd geslagen. De wespensoort heeft het voorzien op honingbijen en staat op een Europese lijst van exoten die bestreden moeten worden. In Dreischor is met behulp van verrekijkers gezocht naar het nest van de hoornaar. Die hangt boven in een boom, maar is lastig te vinden zolang de blaadjes nog aan de bomen zitten. Het nest is niet gevonden en volgens deskundigen is de 'bruidsvlucht' (het uitvliegen van de koninginnen) inmiddels begonnen en is verder zoeken zinloos.