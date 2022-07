Krista Krijger uit Renesse werkt met dolfijnen op Curaçao: ‘Het is hier altijd lekker warm en dat is heel fijn voor mij, want ik ben een echte koukleum’

Vertel eens, hoe ben jij dolfijntrainer geworden op Curaçao?

,,Na de middelbare school deed ik de opleiding dierverzorging aan het Groencollege in Goes en daarna vertrok ik naar Den Bosch voor de studie dier- en veehouderij aan de HAS. Toen wist ik al dat ik iets wilde gaan doen met het zeeleven, want dat vond ik enorm fascinerend. Tijdens mijn studie ging ik voor een stage naar Australië waar ik meehielp met het identificeren van dolfijnen in de wateren rondom Perth en mijn afstudeerproject ging over het inzetten van dieren in het speciaal onderwijs. Dat vond ik zo tof om te doen, dat ik aan het eind van mijn studie solliciteerde bij het Curaçao Dolphin Therapy Center, zij zetten dolfijnen in voor dolfijn ondersteunende therapie voor kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld een beperking of een trauma.”