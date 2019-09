Krakers moeten camping in Scharendijke voor 12.00 uur verlaten

Gemeente beraadt zich nog over reactie op kraakcam­ping in Scharendij­ke

17 september SCHARENDIJKE - De gemeente Schouwen-Duiveland beraadt zich nog over de vraag hoe op te treden tegen kraakcamping t’ Gevulde Gat in Scharendijke. Vanuit de buurt zijn klachten bij de gemeente binnengekomen. ,,We gaan eerst met de mensen op de camping in gesprek", zegt wethouder Jacqueline van Burg.