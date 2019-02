Koude, stille, maar mooie herdenking van de Watersnoodramp in Ouwerkerk

Doorstart voor populaire buurtauto bij de Duinen

31 januari BURGH-HAAMSTEDE - Hij is populair tot en met, maar staat al een maandje of twee te verstoffen. Bij gebrek aan chauffeurs staat de buurtauto die in gebruik was door bewoners van de Duinen al een tijdje stil. Maar niet meer lang. Vandaag, vrijdag, wordt het project nieuw leven ingeblazen.