Koud in de klas? Bij Pontes Pieter Zeeman kruipen ze gewoon wat dichter tegen de verwarming aan

Het is Paarse Vrijdag en het enige paarse kledingstuk dat Twan Snitselaar uit Burgh-Haamstede in zijn kast had liggen was een T-shirt. Daarom trok hij dat aan naar school. ,,Ik vind het belangrijk om daar aandacht aan te besteden.” Last van de kou heeft de 17-jarige leerling uit 5 vwo niet. ,,Thuis hebben we ook altijd de ramen open.”