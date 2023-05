Kou is de grote killer op de camping, maar niet voor de familie Martens: ‘Wij komen hier meteen tot rust’

Voetbal Totaal Scheids­rech­ter krijgt hartstil­stand en doek valt voor Deltasport: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Het stuntelende HBSS liet wéér na een kampioensfeestje te vieren. De titelstrijd is ook in de eerste en tweede klasse nog spannend. Voor Deltasport viel het doek. De eens zo succesvolle club is tot een nieuw dieptepunt gezakt. En een scheidsrechter kreeg een hartstilstand. Wat gebeurde er nog meer? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.