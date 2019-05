Kopers Brouwerseiland 'zwaar teleurgesteld’

ZMf verwacht dat Brouwersei­land er niet meer komt

30 april BROUWERSDAM - Grote vreugde bij de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) over de uitspraak van de Raad van State (RvS) over Brouwerseiland. De Raad van State vernietigt bestemmingsplan, omgevingsvergunning en natuurvergunning van het plan voor een luxe vakantiepark op dertien kunstmatige eilanden in de Grevelingen. Daarmee is Brouwerseiland van de baan, verwacht Robbert Trompetter van ZMf.