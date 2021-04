Koos van de Velde bedacht dertig jaar geleden al een onderwaterlift voor de Oosterschelde: ‘Het was dus toch een goed idee’

Warm draaien in de ijssalon van Everaers: Xanna neemt al haar schoolge­noot­jes mee

1 april RENESSE - Haar klasgenoten dachten dat het een 1 april-grap was, maar het was écht. Alle schoolgenootjes van Xanna Everaers van Stapelhof in Renesse kregen donderdag een ijsje cadeau. Daarmee is de ijssalon van de familie Everaers officieel geopend.