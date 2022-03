Koninklijk eerbetoon voor vertrekkende raadsleden D’Anjou (PvdA) en Haack (LSD)

ZIERIKZEE - Met de verkiezingen eerder deze maand is flink de bezem gegaan door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Twaalf van de 23 zittende raadsleden keren in de nieuwe samenstelling niet meer terug.

Twee uit hun midden kregen dinsdag bij het officiële afscheid een koninklijke onderscheiding vanwege hun langdurige inzet voor de gemeenschap. Voormalig PvdA-fractievoorzitter Petri d’Anjou-Lems werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Omdat D’Anjou wegens ziekte verstek moest laten gaan bij de laatste gemeenteraad in de oude samenstelling, reikte burgemeester Jack van der Hoek haar de bijhorende versierselen digitaal uit. Hetzelfde koninklijk eerbetoon was er voor Laurence Haack.

Moeder als grote voorbeeld

D’Anjou maakte in 2006 haar opwachting in het gemeentebestuur en hield dat vier achtereenvolgende perioden vol. Ze ging in de politiek ‘om tegenwicht te bieden aan het toen opkomende populisme'. Haar moeder (lid van de Rooie Vrouwen en lokale partij-afdeling) gold als grote voorbeeld. Als sociaal-democraat in hart en nieren kwam D’Anjou altijd op voor belangen van mensen die dat zelf niet konden en ging er bij haar geen 1 mei viering voorbij zonder dat ze rozen rond bracht.

Laurence Haack begon in 2010 als raadslid voor de VVD, ging aan het begin van de afgelopen periode onder eigen naam alleen verder en sloot zich vervolgens aan bij LSD. Ze ontpopte zich als ‘een verbinder, onnavolgbaar bruggenbouwer en tamelijk links voor een liberaal’ aldus de burgemeester in zijn toespraak. Zo was ze erg fanatiek op breed gedragen regelingen voor minima en schepte er genoegen in collega raadsleden te coachen. Haack blijft in de coulissen wel actief bij de LSD-fractie.