Koningsdag Zierikzee staat op losse schroeven

Barre Verkerke uit Goes maakt met spectacu­lai­re metamorfo­se Haven van Renesse kans op vakprijs

17 oktober RENESSE - Het was een 'wat sfeerloze strandtent'. Tot decoratieschilder Barre Verkerke uit Goes De Haven van Renesse onder handen nam. Dankzij zijn innovatieve schilderstechnieken waan je je nu in een ruige wereldhaven. Vakgenoten waren onder de indruk van zijn prestatie en nomineerden hem voor de SchildersVakprijs 2018.