Koningin Amalia bezoekt Bruinisse, het nieuwe centrum van de gemeente van Schouwen tot Tholen; ‘Een boek vol bekende ankerpunten’

Wereldwin­kel Zierikzee laat zich niet zomaar verjagen uit het Graven­steen; ‘Oude gevangenis heeft potentie van culturele publieks­trek­ker’

2 juli ZIERIKZEE - De Wereldwinkel Zierikzee laat zich niet zonder slag of stoot verjagen uit het Gravensteen. Een meerheid in de gemeenteraad wil van de middeleeuwse gevangenis weer een echt museum maken en het huurcontract met de ideële organisatie per 31 december 2022 opzeggen. ,,Wij zijn hierdoor verrast en begrijpen de argumenten tot stopzetten niet. Er is ons ook op geen enkel moment gevraagd mee te denken over een eventueel optimaler gebruik van dit prachtige gebouw", aldus voorzitter Margot de Pagter.