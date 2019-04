Koning komt 15 mei naar Zeeland voor opening Windpark Krammer

Kringloopwinkel in oude Jum­bo-pand?

14:04 Nieuwerkerk - In Nieuwerkerk wordt woensdag 24 april een informatieavond gehouden over een mogelijke invulling van het oude Jumbo-pand aan de Deltastraat. Stichting Woord en Daad ziet in het supermarktpand een ideale plek voor een kringloopwinkel.