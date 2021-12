Komt traditie van echte kerstbomen in Burgh-Haamstede tot een einde?

Jarenlang kreeg iedere kern in Burgh-Haamstede een enkele meters hoge boom geleverd. De laatste jaren was dat de verantwoordelijkheid van de dorpsraad. Er werden, meestal door een paar inwoners, wat lampjes in gehangen en in Burgh was er zelfs een tijdje de gewoonte met de kinderen kerstversieringen te maken en die in de boom te hangen. Dit jaar branden er wel lampjes, maar niet tussen geurende groene dennentakken. Voorzitter van de dorpsraad Kees Veerhoek legt uit waarom. ,,Van de gemeente krijgen we budget om kerstbomen te kopen. De grote kerstbomen zijn echter peperduur geworden, het werd gewoon te gortig”.