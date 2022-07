Komende Brouwse Dag is opmaat naar vernieuwingen

Wie ‘Brouwse Dag’ zegt, denkt meteen aan de Muziek-Play Inn, want daar onderscheidt dit evenement in de Smalstad zich specifiek mee. Harmonie-, fanfare- en brassbandmuzikanten uit de regio, maar ook van heinde en verre komen daarvoor op die tweede zaterdag in juli bijeen. Dat is elk jaar weer een spannende gebeurtenis, want zij onthalen het publiek in die steeds verrassende samenstelling op twee openbare repetities en een sprankelend concert.