Kom je nog wel op tijd als de bus niet meer op vaste tijden vertrekt? VVD Schouwen-Duiveland wil zekerheid

Bij de VVD Schouwen-Duiveland willen ze er op tijd bij zijn om eventuele onvolkomenheden in het toekomstplan voor openbaar vervoer in Zeeland, de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland, te voorkomen. ,,Nu kun je nog sturen, als je op het laatste moment inhaakt, ben je te laat. Zeker voor een plattelandsgemeente als Schouwen-Duiveland is goed openbaar vervoer belangrijk”, zegt fractievoorzitter Margo Lemson. De partij dient daarom maandagavond een motie in met aanbevelingen aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Het zijn punten waarvan we willen dat ze die meenemen in de onderhandelingen over de regionale mobiliteitsstrategie.”