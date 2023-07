‘Knus’ achter de molen in Burgh-Haamstede genieten van Sloppy Joe’s of Chipstixx: hapjes van het foodtruckfestival

Organisatoren Gera van Vliet en haar echtgenoot Loek Hartog staan op allerlei plekken in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Nu besloten ze om eens naar Zeeland te komen met hun foodtruckfestival Hoppaaa!, maar dat ging niet bepaald van een leien dakje. ,,Heel veel gebieden zijn van Staatsbosbeheer. Je moet dan eerst door een bureaucratische molen heen en vervolgens een hoog bedrag betalen. We wilden op de ringburgwal staan, maar dat is om die reden afgeketst”, zegt Van Vliet.

Ik vind het belangrijk dat het weer eens wat anders is. Hiermee kunnen we laten zien hoe leuk ons dorp is

Dat kwam de ondernemersvereniging in Burgh-Haamstede ter ore en zo werd gevraagd of het op het weiland van de pannenkoekenmolen De Graanhalm van Marius van Landegent kon. ,,Ik vind het belangrijk dat het weer eens wat anders is. Hiermee kunnen we laten zien hoe leuk ons dorp is. Ik heb ook gezegd, laten we het doordeweeks doen, dan houd je het lekker gemoedelijk”, zegt Van Landegent.