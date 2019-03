Knuffelcollectant mag niet meer bij Albert Heijn in Burgh-Haamstede staan

Sluiting Sportcen­trum Westen­schou­wen treft veel scholen, sportclubs en muzieklief­heb­bers

13 maart BURGH-HAAMSTEDE - Resort Haamstede hoopt dat de twee sporthallen van Sportcentrum Westenschouwen over drie a vier maanden weer open kunnen. Door een fout in de dakconstructie zijn ze voorlopig in overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland gesloten voor publiek. Dat was volgens directielid Hans Neijman ook de enige optie. ,,Hier hadden we geen rekening mee gehouden toen we het kochten.”