Knijper hapt 40 jaar schoolgeschiedenis in Zierikzee tot puin

De voormalige receptie van de Pontes Pieter Zeeman naast de oude hoofdingang met de openbare bibliotheek is al verdwenen. Net als de kantine en aula in die hoek. ,,We hebben eerst een slooplijn gemaakt, waarmee we de bibliotheek van het andere gebouw hebben gescheiden. Dat doe je voorzichtig, met klein materieel. Maar als dat eenmaal is gebeurd, gaat de knijper er in en dan gaat het hard", vertelt Van Vliet.