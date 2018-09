Knalgele 'wondzorgambulance' crosst door Zeeland om wonden te verzorgen

Angst voor ontruiming van camping Duinrand in Burgh-Haamste­de

11 september BURGH-HAAMSTEDE - Onder vaste gasten van camping Duinrand in Burgh-Haamstede is grote onrust ontstaan over plannen van de eigenaar. Ze zijn bang voor herontwikkeling, en dus ontruiming, waarna zij met hun caravan of chalet op straat komen te staan.