Klassieke zeilers zijn nog echte werklui: het is bikkelen op en mét een oude boot

met video | concert at sea 2022 Concert at Sea barst los, met regen: ‘Maar het mag eindelijk weer!’

BROUWERSDAM - De eerste feestgangers druppelen donderdag rond het middaguur al binnen op het festivalterrein van Concert at Sea. Voor het eerst in drie jaar mag iedereen weer los. Christi Alleblas komt al jaren met de hele familie. ,,De line-up dit jaar is geweldig!” Dat daar een bui regen bij hoort, mag de pret niet drukken.

30 juni