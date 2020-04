Klaar met je bloemetjesbehang of met gamende kinderen: ga buiten spelen in de natuur

Aan de oever van het Grevelingenmeer op de Kabbelaarsbank ligt een natuur- en speelgebied van 4,5 hectare groot. Met vijf eilandjes die met elkaar verbonden zijn door een serie natuurlijke hindernissen. Balancerend over balken, slingerend aan touwen of - voor wie even overslaat - pootje badend kun je een avontuurlijke zwerftocht maken. ,,Gezinnen of groepjes van maximaal drie mensen die afstand van elkaar houden kunnen hier terecht. Je krijgt een blok van drie uur waarin je vrij het gebied in kunt”, zegt Pieter de Haas van Zeeland Buitenland.