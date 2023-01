Kinderen vormen levende dijk bij herdenking Watersnoodramp

Op 1 februari is het zeventig jaar geleden dat de zeedijken braken tijdens een zware storm in combinatie met springtij. Er kwamen 1836 mensen om het leven. Schouwen-Duiveland telde 533 slachtoffers. In Ouwerkerk is in 2011 het Watersnoodmuseum geopend, gebouwd in vier caissons die in 1953 zijn gebruikt om gaten in de dijken te dichten.