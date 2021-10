Kinderen mogen onbekommerd kliederen bij Eline in Zierikzee

Betere lichaamsbalans, ontwikkeling van de hand-oogcoördinatie, meer zelfvertrouwen: de lijst aan pluspunten van kinderen lekker laten kliederen is lang. Toch zit niet elke ouder erom te springen om zijn of haar kind thuis met een bakje verf of in allerlei kieren en gaten rollende kraaltjes aan de slag te laten gaan. En dat kan Eline Aerts zich heel goed voorstellen. Ze merkt het zelfs bij de kinderopvang waar ze werkt. Daarom biedt zij een ruimte waar kinderen onbekommerd mogen ontdekken hoe het voelt om met verschillende materialen, van nat tot plakkerig en droog tot zacht, te spelen. Dinsdag opent ze haar eigen kliederatelier aan het Jannewekken in Zierikzee, voor zover zij weet het eerste op Schouwen-Duiveland en misschien wel in Zeeland.