Kinderboerderij De Punt wordt een stadsboerderij voor iedereen

Telefoon­cir­kel kan alleen­staan­de oudere op Schou­wen-Duiveland de dag door helpen

15 februari ZIERIKZEE - Zomaar even dagelijks kort telefonisch contact, om te laten weten dat alles goed met je gaat? In Rilland, Goes, Vlissingen en Wolphaartsdijk voorziet de telefooncirkel onder alleenstaande ouderen in een behoefte. Welzijnsorganisatie SMWO gaat onderzoeken of ouderen op Schouwen-Duiveland ook zo’n telefooncirkel willen.