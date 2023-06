Kim, Giovanni, Damiën en Amin houden de nieuwe bewoners van de Victoriakliniek onder de duim

Dat er in september zestien alleenstaande minderjarige statushouders in de Victoriakliniek in hun buurt komen wonen, daar leggen de circa twintig omwonenden die donderdagavond naar een informatieavond in het gemeentehuis in Zierikzee zijn gekomen zich bij neer. Alleen zijn veel van hen niet te spreken over de manier van communiceren vanuit de gemeente. ,,We kregen vorige week een brief, maar toen was alles al besloten. Dat is een beetje mosterd na de maaltijd: we worden hier ineens mee geconfronteerd”, zegt buurtbewoner Kees die direct achter het ziekenhuis woont. Hij wil graag weten hoe het nu verder gaat. ,,Er moeten coaches zijn die deze jongens kunnen begeleiden naar zelfstandigheid. Het moeten personen zijn die iemand ook even goed bij de kladden kunnen pakken.”