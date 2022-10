Kijkje in een ruim 200 meter hoge windmolen? Alleen vanaf de begane grond én met helm

Omdat de punten van de wieken 65 meter boven de grond blijven, is het onwaarschijnlijk dat een bezoeker een klap van de molen krijgt. Toch is de windturbine bij de uitkijktoren op het Krammersluizencomplex voor de veiligheid stilgezet, de andere 33 turbines draaien wel zachtjes door. ,,Er lopen nu heel veel mensen in en rond de turbine en daarom laten we hem niet draaien", zegt windparkdirecteur Marlies Sikken. Voor het lawaai had het zaterdag niet gehoeven, er staat nauwelijks wind. ,,Anders hoor je hem ook wel", zegt Sikken. Niemand mag overigens naar boven, ook Sikken niet. ,,Dat is alleen voor de mensen die daar iets te zoeken hebben.”