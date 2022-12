Kijkje in de wereld van de bekendste filmsterren in Zierikzee

Al meer dan 35 jaar reist journalist en radio- en televisiepresentator René Mioch de wereld over om de sterren van het witte doek te ontmoeten en te ondervragen. In zijn theaterprogramma spreekt hij over zijn belevenissen in de nationale- en internationale entertainmentindustrie. Donderdag 15 december is zijn show Films & sterren in het theater te zien in De Weverij in Zierikzee.