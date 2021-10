Kijken naar en praten over de lockdown: voorstelling Rimpelingen in het dorpshuis van Renesse

RENESSE - Was je eenzaam tijdens de lockdown of kon je jezelf wel redden? Nu de maandelijkse bijeenkomsten Thuis in je Dorpshuis van welzijnsorganisatie SMWO weer kunnen doorgaan, wordt de middag op 9 november in Renesse voor het eerst gevuld met een muziektheatervoorstelling.

Normaal gesproken drinken de bezoekers samen een kopje koffie of spelen ze een spelletje, zegt Mels Hoogenboom, welzijnsmedewerker bij SMWO Schouwen-Duiveland. Nu is er gekozen voor de voorstelling Rimpelingen: Brieven uit Zeeland, die op meerdere plekken in de provincie wordt opgevoerd.

Briefwisseling over de lockdown

Ouderen uit heel Zeeland werd door de makers van de voorstelling gevraagd hun ervaringen met de lockdown op papier te zetten. Met 50 van hen ontstond een correspondentie en die vormt de basis van het project. De brieven zijn opgenomen in het Zeeuws Archief. Het is de eerste volledige theatervoorstelling van schrijfster en performer Anna de Bruyckere uit Middelburg. Plaatsgenoot Christian Blaha componeerde de muziek.

‘Ben je, als je oud bent, per se kwetsbaar? Wie bepaalt eigenlijk welke mensen tellen als zwak?’ zijn vragen die aan de orde komen. Rimpelingen gaat over de afzondering, het weerzien, soorten plezier die je niet voor mogelijk hield, maar ook over nodig hebben en loslaten. En over de tijd die alsmaar doortikt.

Ook informatie over moeilijke formulieren

De voorstelling duurt een uur en na afloop is er gelegenheid om na te praten. De toegang is gratis en iedereen mag naar binnen. Hoogenboom: ,,Ook als je vragen hebt over bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of bepaalde formulieren die je niet begrijpt kun je bij Thuis in je Dorpshuis terecht. De bijeenkomsten zijn een combinatie van informeren en gezelligheid.” De welzijnsmedewerker is ook te bellen voor vragen: 06-19524867.

Thuis in je Dorpshuis is maandelijks op dinsdagmiddag in Renesse van 13.30 tot 16.30 uur. Andere bijeenkomsten zijn wekelijks in: Burgh-Haamstede, dinsdags van 9.30 - 12.30 uur; Bruinisse donderdags van 9.30 - 12.30 uur; en Zonnemaire, woensdags van 13.30 tot 16.30 uur.