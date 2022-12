Ruim 50 jaar lang was de RTM namelijk de belangrijkste vervoerder op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Het 235 kilometer lange net strekte zich op Schouwen-Duiveland uit van Bruinisse tot Burgh-Haamstede. Maar ook de bus, veerpont en goederenvervoer waren in handen van de RTM. Op de Brouwersdam verzorgen de vrijwilligers van het RTM-museum, haast als vanouds, het vervoer tussen Zuid-Holland en Zeeland. Vanaf het museum in Ouddorp voert een 10 kilometer lang spoor naar het Scharendijkse haventje West-Repart.

Bij het keerpunt West-Repart stapt passagier Frans Mol even uit. Voor hem en zijn vrouw is het meerijden een traditie, ooit ontstaan toen hun kleinkinderen nog jong waren. ,,Nu zijn ze er niet bij. Ze zijn wat ouder geworden en hebben het nu wel gezien", vertelt hij grijnzend. ,,Of het voor mij niet verveelt? Nee joh. Ik ging vroeger met die tram naar school in Rotterdam. Dan heb je toch een bepaalde band. Meerijden met dat oude spul is daarom mooi. Het is erfgoed hè, dat moet je in stand proberen te houden.”