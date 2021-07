Kermis in Renesse: ‘Er wordt echt gelet op de maatregelen, want wij willen niets liever dan openblijven’

Wéér een week geen inkomsten. Dat was de reactie van Jordy Geven toen hij te horen kreeg dat de gemeente Schouwen-Duiveland de kermis in Zierikzee schrapte. In het centrum is lastig 1,5 meter afstand te houden, vindt het college van burgemeester en wethouders. In Renesse is dat wel mogelijk, oordeelt het college. En is donderdag tot en met woensdag de kerkring van Renesse veranderd in een grote tweebaansrotonde gevuld met attracties, waaronder de touwtrekwagen van Geven. ,,Er wordt echt gelet op de maatregelen, want wij willen niets liever dan openblijven.”

Er staan hekken rond het kermisterrein van Renesse en er is een vaste looproute aangegeven.

Er is een binnenring en een buitenring, omrand door hekken. Bezoekers moeten ook even rondlopen om de ingang te vinden aan de kant van de Korte Reke en Hogezoom. Er staan overal pijlen met de looprichtingen, maar een groepje meiden loopt vrolijk tegen de richting in het terrein af. Het gros gaat wel de aangegeven kant op. ,,Het kan heel goed hier in Renesse", zegt Evert Bakker van de Megabooster. ,,Je merkt gelukkig dat mensen geneigd zijn zich aan de regels te houden. Ze zijn opgelucht dat er weer iets mag.”

Evert Bakker van de Megabooster.

‘Alles staat ruimer opgesteld’

De 1,5 meter afstand geldt overigens niet in de attractie van Bakker. ,,Ik heb een capaciteit van acht man, het wordt lastig als ik stoeltjes moet gaan leeglaten.” Wel wijst hij mensen erop afstand te houden bij het in- en uitstappen, zegt hij. Dat is anders in het spookhuis van Dennis Smit. ,,De wagentjes vertrekken een voor een, dus de afstand is er altijd al.” Smit staat voor de achtste keer in Renesse en is blij dat het weer kan. ,,Het staat nu allemaal wat ruimer opgesteld en wij hebben er alles aan gedaan om de regels na te leven. Verder is het natuurlijk ook een beetje eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers.” Smit houdt wel zijn hart vast voor wat het kabinet gaat doen, want weer een lockdown kan hij er niet bij hebben. ,,Het had niet langer moeten duren. Het is dit jaar de schade zien te beperken en weer hopen op een normaal seizoen volgend jaar.”

Quote Elke kermis die nu wegvalt, is een verloren week. Jordy Geven, Kermisexploitant

Dat de gemeente ervoor kiest om de kermis in Zierikzee te schrappen, snapt Jordy Geven ergens wel. ,,Ze geven de horeca de ruimte voor hun terrassen, want die hebben het ook zwaar gehad. Maar wij hebben 18 maanden stilgestaan. Voor de kermis is het heel cru. De steunmaatregelen van het rijk hebben misschien een derde van de kosten gedekt. Elke kermis die nu wegvalt, is een verloren week.”

Jordy Geven: ,,Elke kermis die wegvalt is een verloren week."

Bij de attractie Grand Canyon staan flink wat mensen met kinderen dicht op elkaar te wachten. Meneer De Vos uit Alblas, die met zijn gezin op vakantie in Renesse is, kijkt hoofdschuddend toe. ,,Je ziet het, het werkt niet. Dit kan gewoon niet. Ze zouden eigenlijk een maximum aantal mensen op het terrein moeten laten.” Dat gebeurt ook volgens Geven. Hij toont een oranje hesje met de tekst ‘toezichthouder.’ ,,Om de beurt lopen wij rond om de mensen te vragen afstand te houden en bij de ingang staat iemand die de mensen telt. Zijn het er te veel, dan gaat de poort dicht.”

Kermis Renesse.