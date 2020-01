Kenzo en Logan dansen als de beste

Dus ‘even’ meedoen aan de voorronde van het NK Just Dance, zaterdag bij Intertoys in Zierikzee, konden de broertjes niet overslaan. Pas na drie nummers hielden ze ermee op.

Bij het spel Just Dance wordt op een scherm vertoond hoe je op een nummer moet dansen. Wie dat het beste nadoet, krijg de meeste punten. De afgelopen maanden hield Ziva Events twaalf voorronden in Nederland. De beste drie deelnemers van iedere voorronde mogen volgende week tegen elkaar strijden op een podium in het centrum van Nieuwegein.