Keetje en haar kwakertjes maken de wilde eenden straks helemaal gek

Ooit stond er een boerderijtje even verderop. ,,Waar ze niet zomaar één kind hadden, maar een heel voetbalelftal. Er was weinig te eten, met die paar koeien, kippen en een varkentje. Het waren allemaal gemengde bedrijfjes in die tijd en die leverden maar weinig op. Maar hier hadden ze de eendenkooi en elzenmeethakhout.”

De vorm van een roggen-ei

De noodzaak om de eendenkooi draaiende te houden verdween en de traditie ook. Een paar jaar geleden was er van de kooi in Renesse dan ook niet meer over dan een verwaarloosde plas water van zo’n 2,5 hectare. Met nog vagelijk de contouren van vier vangpijpen, die de eendenkooi de vorm van een roggen-ei geven. Nijssen en haar vader Peter Lubbers, waarmee ze samen het landgoed Watergat beheert, wierpen zich op het herstel van de kooi. ,,We hebben in Nederland meer dan 1500 eendenkooien gehad. Ik vind het een mooi stukje Nederlandse cultuur om aan anderen over te brengen. Daarom heb ik mijn eigen eendjes, die uit je hand komen eten. Dat is educatief, maar het is ook gewoon plezier.”