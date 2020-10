Kees werkte bijna vijftig jaar als postbode: ‘Zonnende vrouwen sloegen snel een handdoek om hun borsten’

Eigenlijk wilde Zierikzeeënaar Kees Sanderse (65) beroepsmarinier worden. Door een lui oog kwam dat er niet van. Na de lts ging hij aan de slag in de supermarkt. Zijn vader was er bedrijfsleider. In de schoolvakanties hielp hij al mee met post bezorgen. Toen de post hem in 1974 vroeg om dat voor vast te komen doen, stemde hij gretig in. Hij begon zijn rondes op de fiets in het centrum van Zierikzee. ,,Hoe toepasselijk: ik begon in de Poststraat en eindig er nu. Dat is mooi.”