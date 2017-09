Kees Visser grijpt naast Bocuse d'Or

Inschrijving kite event Man of the Dam geopend

17:43 BROUWERSDAM - De tiende editie van Man of the Dam bij kitecenter Natural High op de Brouwersdam wordt gehouden op 21, 22, 28 of 29 oktober. Tijdens dit eendaagse evenement kunnen kitesurfers tot 18 jaar hun skills laten zien. De inschrijving is geopend.