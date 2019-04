Kees Veerhoek gaat Museum Goemanszorg in Dreischor leiden

Ria Geluk had een poosje geleden al aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Ze had het immers acht jaar gedaan. Maar ook de functies van secretaris en penningmeester waren vacant. Voor de opvolging werd gekeken naar het bestuur van de Stichting Vrienden van Goemanszorg. Daarin had toevallig net Kees Veerhoek, voorzitter van de dorpsraad in Burgh-Haamstede, plaatsgenomen.

Toevallig, want als zijn vrouw er niet bij betrokken was, zou Veerhoek er zelf nooit aan hebben gedacht. ,,Ik moet zeggen dat ik niet veel met het museum of musea an sich had. Maar ik houd wel van uitdagingen. Ik vind het leuk om iets anders en beter te maken. Kleine musea, waaronder Goemanszorg hebben het niet gemakkelijk. En dan kan het helpen dat ik er eigenlijk nog niet veel van weet. Het werkt altijd verfrissend als mensen een probleem vanaf de andere kant benaderen.”

Secretaris van het museum wordt Anita de Munnik uit Sirjansland, penningmeester wordt Rini de Looze, die in Dreischor werkt als boekhouder. Wat zij samen met de nieuwe voorzitter van plan zijn met Goemanszorg, kan Veerhoek nog niet zeggen. ,,Daarvoor gaan we eerst maar eens in gesprek met alle vrijwilligers. Ik kijk ernaar uit. Het is ook weer eens iets anders dan een dorpsraad of klussen voor de Stichting Renesse. Ik ben me aan het inlezen en ik moet zeggen dat ik al wat aardig wat liefde voor het museum begin te ontwikkelen.”