Kees Stouten maakt vijftig jaar vol bij hetzelfde bedrijf

Provincie wil bezoekers Concert at Sea persoon­lijk benaderen

19:21 BROUWERSDAM - De provincie grijpt het festival Concert at Sea, dat komend weekeinde plaatsvindt op de Brouwersdam, opnieuw aan om mensen te interesseren in Zeeland te komen wonen en werken. Dat gebeurt door micro targeting: een campagne die gericht is op persoonlijke interesses van bezoekers.