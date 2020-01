Kees de Munnik al 70 jaar actief bij de harmonie. ‘Ik pieker er niet over mijn lidmaatschap op te zeggen’

Vrijdag wordt Kees (83) door de harmonie in Zonnemaire in het zonnetje gezet, omdat hij Nut en Uitspanning desondanks trouw is gebleven. Maar liefst zeventig jaar achtereen, om precies te zijn. Wanneer we hem voor die gelegenheid vragen of hij wil poseren met de saxofoon, laat hij horen dat de muziek nog altijd in zijn vingers zit. Zijn ogen glimmen van plezier, ook al was de hereniging van korte duur. ,,Het gaat echt niet meer", tikt hij veelzeggend met de hand op het hart. Veel langer blazen maakt hem duizelig. ,,Maar ik kán het nog wel!”