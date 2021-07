Karatekids uit Zierikzee verrast met bootcamp door oud-mariniers

Een klein wonder in het Watersnood­mu­se­um: Peter Hossfeld (95) heeft zijn werkplaats voor de noodzender terug

7 juli OUWERKERK - Als het aan de bijna 96-jarige noodzenderbouwer Peter Hossfeld ligt, gaat hij er zo weer aan de slag: zijn voormalige werkplaats bij radio Weltevreden in Zierikzee is na 68 jaar nagebouwd in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. ,,In wonderen heb ik nooit kunnen geloven, maar wat mij hier ter plaatse overkomt, is toch een klein wonder.” De werkplaats is een vast onderdeel van een nieuwe tentoonstelling genaamd Communicatie tijdens en na de ramp die woensdag werd geopend.