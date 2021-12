Kapper in de rouw en barbiers aan de galg bij ludiek protest in Zierikzee

Het landelijke kappersprotest op donderdag is ludiek bedoeld, maar zo vrolijk zijn de deelnemende kappers in Zierikzee eigenlijk niet. Want ook al schenkt Rik Vermaat alias Rik de Kapper koffie en serveert hij er cake bij - ,,van die plakkerige die je ook bij een uitvaart krijgt”- hij is alle maatregelen zat. ,,Je wordt als kleine ondernemer gewoon in de hoek gedrukt, zo oneerlijk als het gaat. Ze moeten eens in mensen gaan denken en niet in cijfers. Dit hoeft allemaal niet zo. Is een koffiezaak essentieel? Een drankenzaak essentieel? En een sportschool? Die moet dicht. Ze meten echt met twee maten. Dit is nu mijn derde lockdown en in mijn gevoel ga ik een stapje dieper. Ik ben 40 jaar voor mezelf bezig en ben nu 62. Ik dacht aan eerder stoppen, maar dat zit er niet meer in. Ik ben in een rouwstemming."