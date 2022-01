Kapper gezocht voor één van de kleinste kapsalons van Nederland

Het zal een van de kleinste kapsalons van Nederland zijn: de ruimte van krap 9 vierkante meter in Eet- en Knipcafé de Barbier in Ouwerkerk. Dé plek waar je je knip- of scheerbeurt kunt combineren met een lekker drankje of een goede maaltijd. Het is een gouden formule, weet restauranteigenaar Martijn Boonman (45). Nu kapster (en bedenkster) Cora Neele met het knippen is gestopt, zoekt hij een opvolger voor de kapsalon.