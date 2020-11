Kany (8) galoppeert op haar levensgrote houten paard door Dreischor

video Gék is Leen de Kok op witlof. Toch gaat na dik 40 jaar de stekker uit zijn bedrijf

12 november Leen de Kok (67) kan zó de promotie in voor witlof. Gek is hij op de groente die hij dik 40 jaar in Kerkwerve in het pikkedonker kweekte. In december stopt De Kok. In heel Zeeland zijn er dan nog maar een stuk of 6 witloftelers over. Op Schouwen-Duiveland zelfs maar één